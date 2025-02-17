Brent подешевела до $74,51 за баррель

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефтяных фьючерсов перешли к слабому снижению после небольшого роста утром.

К 14:46 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,27%) до $74,51 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,17 (0,24%), до $70,58 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают публикации СМИ о том, что страны ОПЕК+ рассматривают перенос на более поздний срок запланированного на апрель начала наращивания нефтедобычи, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа увеличить ее для снижения цен.

Ранее предполагалось, что с апреля ОПЕК+ начнет постепенно восстанавливать добычу, увеличив ее к концу 2026 года в совокупности на 2,2 млн баррелей в сутки.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты хотят сократить экспорт иранской нефти в десять раз, а также рассказал о готовности ввести дополнительные санкции против российской энергетики.

Сообщения о возможном восстановлении с марта поставок нефти из иракского Курдистана через нефтепровод Киркук - Джейхан и перспектива возвращения на рынок около 300 тысяч баррелей в сутки в результате этого оказывает на цены некоторое давление, пишут аналитики ING.

Поставки через этот трубопровод были приостановлены в начале 2023 года из-за конфликта по поводу платежей между Ираком и Турцией.

Между тем, сигналы о возможном возобновлении экспорта поступают не впервые, отмечают в ING, добавляя, что возобновление поставок усложнит для Ирака соблюдение квот, согласованных с ОПЕК+.

Инвесторы ждут переговоров об урегулировании российского-украинского конфликта, которые должны стартовать на этой неделе в Саудовской Аравии. Если они пройдут успешно, поставки нефти из РФ могут возобновиться, отмечает Trading Economics.

В центре внимания рынков по-прежнему остаются заявления Трампа в сфере внешней торговли. Торговые войны могут оказать негативное влияние на рост мировой экономики, что отразится и на спросе на нефть.

Ранее американский президент подтвердил намерение обложить пошлинами импорт европейских товаров, а также сказал, что тарифы на ввоз в США автомобилей могут вступить в силу со 2 апреля.

"Реакция рынка на заявления о пошлинах обнажила хрупкость баланса между политическими заявлениями и экономической реальностью, - пишет аналитик IG Крис Бошам. - Эти реакции отражают скорее сиюминутный страх, чем долгосрочные фундаментальные факторы".

"Исторические примеры показывают, что тарифные угрозы редко приводят к созданию постоянных торговых барьеров", - отмечает эксперт, добавляя, что подобные заявления обычно дают начало сложным переговорным процессам, которые нередко приводят к заключению более сбалансированных торговых соглашений.

"Рынки, как правило, стабилизируются, когда реальные экономические последствия становятся более очевидными, - напоминает Бошам. - Это говорит о том, что первоначальная реакция может быть избыточной".