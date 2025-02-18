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Brent подорожала до $75,65 за баррель

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост на торгах во вторник, инвесторы оценивают перспективы добычи в странах ОПЕК+ и продолжают следить за переговорами об урегулировании российско-украинского конфликта.

К 14:19 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures $0,43 (0,57%) до $75,65 за баррель Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX до $71,63 за баррель. Накануне основные торги на NYMEX не проводились в связи с праздником (День президентов), а в прошлую пятницу стоимость мартовских контрактов опустилась до $70,74 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают сообщения о том, что страны ОПЕК+ рассматривают вопрос о переносе на более поздние сроки запланированного на апрель начала наращивания нефтедобычи. Мировые рынки остаются слишком хрупкими, чтобы увеличивать производство, отметил один из источников агентства Bloomberg.

Кроме того, накануне была атакована беспилотными летательными аппаратами крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории России - "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани, сообщил КТК.

Станция была выведена из эксплуатации, и транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск осуществлялась на "сниженных режимах", минуя НПС, сообщал КТК. Прокачка казахстанской нефти по системе КТК шла без ограничений, в штатном режиме, отмечали в Минэнерго Казахстана.

Сдерживающим цены фактором остаются опасения, связанные с последствиями торговых войн, к которым может привести протекционистская политика президента США Дональда Трампа. Повышение пошлин и ухудшение условий международной торговли могут оказать негативное влияние на рост мировой экономики, что отразится и на спросе на нефть.

Рынки также пристально следят за переговорами России и США относительно урегулирования конфликта на Украине, стартовавшими в Эр-Рияде. Нормализация ситуации в этом регионе может повлечь снятие ограничений на экспорт российской нефти, вернув ее на мировой рынок.

Brent WTI КТК Минэнерго США ОПЕК
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