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Нефть растет, Brent торгуется у $75,4 за баррель

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром во вторник, инвесторы оценивают перспективы добычи в странах ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по московскому времени составила $75,41 за баррель, что на $0,19 (0,25%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,48 (0,6%), до $75,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,73 (1,03%), до $71,47 за баррель. Накануне основные торги на NYMEX не проводились в связи с праздником (День президентов), а в прошлую пятницу стоимость мартовских контрактов опустилась на $0,55 (0,8%), до $70,74 за баррель.

Страны ОПЕК+ рассматривают решение отложить наращивание нефтедобычи с апреля, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа увеличить добычу, написало в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких делегатов.

По словам одного из делегатов, сейчас мировые рынки остаются слишком хрупкими, чтобы возобновить увеличение добычи. Решение пока не принято, и в группе есть расхожие мнения относительно того, как действовать дальше, оно может быть принято в ближайшие недели.

Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя эту информацию, заявил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 3 февраля принял решение оставить в силе план по наращиванию нефтедобычи с апреля, других обсуждений пока не велось, хотя у альянса есть опция ежемесячного мониторинга рынка.

Кроме того, накануне была атакована беспилотными летательными аппаратами крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) на территории РФ - "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани, сообщил КТК.

Отмечается, что удар был нанесен семью БПЛА, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Станция была выведена из эксплуатации, и транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск осуществлялась на "сниженных режимах", минуя НПС, сообщал КТК. Транспортировка казахстанской нефти по системе КТК шла без ограничений, в штатном режиме, отмечали в Минэнерго Казахстана.

Brent WTI США ОПЕК+
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