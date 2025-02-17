Поиск

ОПЕК+ может отложить наращивание нефтедобычи с апреля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ рассматривают решение отложить наращивание нефтедобычи с апреля, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа увеличить добычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких делегатов.

По словам одного из делегатов, сейчас мировые рынки остаются слишком хрупкими, чтобы возобновить увеличение добычи. Решение пока не принято, и в группе есть разные мнения относительно того, как действовать дальше - оно может быть принято в ближайшие недели.

Комментируя эту публикацию, вице-премьер Александр Новак напомнил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ 3 февраля оставил в силе план по наращиванию нефтедобычи с апреля, и добавил, что других обсуждений пока не велось, хотя у альянса есть опция ежемесячного мониторинга рынка.

"У нас было заседание недавно министерского мониторингового комитета, в рамках которого мы никаких решений на этот счет не принимали. У нас как стоит на сегодняшний день дата (с апреля - ИФ), так и стоит. Пока других обсуждений не было. Пока не было. Но у нас есть возможность ежемесячно мониторить (ситуацию - ИФ)", - сказал он.

Новость дополняется

ОПЕК США Дональд Трамп Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На АЗС Москвы бензин и дизельное топливо за неделю заметно подорожали

Минфин допустил возможность изменения налогообложения в ответ на текущие вызовы

Минфин допустил возможность изменения налогообложения в ответ на текущие вызовы

КТК ограничил прокачку нефти после атаки БПЛА на НПС "Кропоткинская"

Сбербанк подал иск к Clearstream и Euroclear на 53,7 млрд рублей

Сбербанк подал иск к Clearstream и Euroclear на 53,7 млрд рублей

Brent подорожала до $74,9 за баррель

Рыбопромышленники исключают дефицит красной икры на масленицу

Рыбопромышленники исключают дефицит красной икры на масленицу
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5872 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2175 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });