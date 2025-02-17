ОПЕК+ может отложить наращивание нефтедобычи с апреля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ рассматривают решение отложить наращивание нефтедобычи с апреля, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа увеличить добычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких делегатов.

По словам одного из делегатов, сейчас мировые рынки остаются слишком хрупкими, чтобы возобновить увеличение добычи. Решение пока не принято, и в группе есть разные мнения относительно того, как действовать дальше - оно может быть принято в ближайшие недели.

Комментируя эту публикацию, вице-премьер Александр Новак напомнил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ 3 февраля оставил в силе план по наращиванию нефтедобычи с апреля, и добавил, что других обсуждений пока не велось, хотя у альянса есть опция ежемесячного мониторинга рынка.

"У нас было заседание недавно министерского мониторингового комитета, в рамках которого мы никаких решений на этот счет не принимали. У нас как стоит на сегодняшний день дата (с апреля - ИФ), так и стоит. Пока других обсуждений не было. Пока не было. Но у нас есть возможность ежемесячно мониторить (ситуацию - ИФ)", - сказал он.

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