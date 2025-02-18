Австралийский ЦБ ожидаемо снизил базовую ставку впервые с 2020 г. - до 4,1%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) снизил ключевую процентную ставку до 4,1% с 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания на фоне прогресса в борьбе с высокой инфляцией.

Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Это первое сокращение ставки с ноября 2020 года, то есть с разгара пандемии COVID-19. До этого ЦБ удерживал ее на максимальном за двенадцать лет уровне девять заседаний подряд (с ноября 2023 года).

RBA выразил растущую уверенность в том, что инфляция в стране устойчиво движется к середине целевого диапазона 2-3%.

В то же время ЦБ подчеркнул неопределенные экономические перспективы, отметив более медленное, чем ожидалось, восстановление потребительского спроса. Также он указал на неопределенность относительно устойчивости восстановления расходов домохозяйств, которое началось в конце 2024 года.

В глобальном масштабе риски остаются значительными, что подчеркивается геополитической и политической неопределенностью, говорится в сообщении банка.

"Хотя сегодняшнее решение признает долгожданный прогресс в борьбе с инфляцией, совет RBA по-прежнему с осторожностью относится к перспективам дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - говорится в заявлении ЦБ.

Потребительские цены в Австралии увеличились на 2,4% в четвертом квартале, при этом базовый показатель, без учета изменения стоимости волатильных категорий товаров, составил 3,2%.