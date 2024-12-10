Австралийский ЦБ оставил ставку на уровне 4,35%, как и ожидалось

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания.

Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

ЦБ держит ставку на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, уже девять заседаний подряд, то есть с ноября 2023 года.

Как отмечается в заявлении RBA, основной показатель инфляции в Австралии существенно замедлился и останется низким в течение некоторого времени, однако базовая инфляция остается слишком высокой и вернется в целевой диапазон 2-3% на долгосрочной основе только в 2026 году.

Потребительские цены увеличились на 2,8% в третьем квартале, однако базовый показатель, без учета волатильных категорий товаров, остался на уровне 3,3%.

При этом руководство ЦБ отметило рост уверенности в том, что темпы подъема потребительских цен движутся по направлению к целевому уровню. Остальные макроэкономические данные оцениваются как смешанные, однако в целом соответствуют прогнозам.

ЦБ по-прежнему намерен отслеживать инфляционные риски и полагаться в своих решениях на поступающие статданные, но исключил из пресс-релиза слова о том, что он "не исключает никаких дальнейших мер".