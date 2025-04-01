Резервный банк Австралии ожидаемо сохранил базовую ставку на 4,1%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,1%. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

В феврале ставка была понижена впервые с ноября 2020 года, то есть с разгара пандемии COVID-19. До этого австралийский ЦБ удерживал ее на максимальном за двенадцать лет уровне девять заседаний подряд (с ноября 2023 года).

В заявлении RBA по итогам заседания отмечается, что инфляция в Австралии существенно замедлилась по сравнению с пиком 2022 года благодаря жесткой денежно-кредитной политике, и последние данные говорят о ее продолжающемся ослаблении.

"Тем не менее, Центробанку необходимо быть уверенным в том, что этот прогресс продолжится, чтобы инфляция вернулась к целевому показателю на устойчивой основе", - говорится в заявлении.

Регулятор отмечает, что денежно-кредитная политика хорошо подготовлена к реагированию на международные события, если они будут оказывать серьезное влияние на экономическую активность и инфляцию в Австралии.

В заявлении RBA также отмечается неопределенность перспектив экономики и инфляции, с учетом серьезных глобальных рисков, связанных, в частности, с политикой США в сфере внешней торговли.