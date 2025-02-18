Поиск

Brent торгуется у $75,52 за баррель

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти на нефть отступили от максимумов, достигнутых ранее в ходе торгов, но остаются в плюсе. Инвесторы оценивают перспективы предложения нефти на фоне переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта и сообщений о возможном переносе начала наращивания добычи ОПЕК+.

К 18:02 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,3 (0,4%) до $75,52 за баррель. В ходе сессии цена на эти контракты поднималась выше $76 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,83 (1,17%) до $71,55 за баррель. 17 февраля основные торги на NYMEX не проводились в связи с праздником (День президентов).

Котировки получают некоторую поддержку на фоне сообщений СМИ о том, что страны ОПЕК+ рассматривают вопрос о переносе на более поздние сроки запланированного на апрель начала наращивания нефтедобычи.

Эти публикации были опровергнуты вице-премьером Александром Новаком, который сказал, что 3 февраля мониторинговый комитет ОПЕК+ принял решение оставить в силе план по наращиванию нефтедобычи с апреля и других обсуждений пока не велось, хотя у альянса есть опция ежемесячного мониторинга рынка.

Компания "Транснефть", являющаяся акционером Каспийского трубопроводного консорциума, нефтеперекачивающая станция которого в Кавказском районе Кубани была накануне атакована беспилотными летательными аппаратами, сообщила со ссылкой на специалистов КТК, что для устранения последствий может потребоваться от полутора до двух месяцев. В результате объемы прокачки нефти из Казахстана могут снизиться примерно на 30%.

В Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений по приему казахстанской нефти в систему КТК в настоящее время нет.

Делегации России и США во вторник завершили первый день переговоров в Эр-Рияде по урегулированию конфликта на Украине. Если сторонам удастся достигнуть договоренности, то санкции против российского экспорта нефти могут быть отменены, что приведет к увеличению предложения на рынке и может оказать понижательное давление на цены.

Еще одним сдерживающим цены фактором остаются опасения, связанные с последствиями торговых войн, к которым может привести протекционистская политика президента США Дональда Трампа. Повышение пошлин и ухудшение условий международной торговли могут оказать негативное влияние на рост мировой экономики, что отразится и на спросе на нефть.

Brent WTI КТК ОПЕК США Транснефть Эр-Рияд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ не ждет скорого смягчения санкций

ВТБ не ждет скорого смягчения санкций

Индекс МосБиржи упал ниже 3280п на фоне комментариев о переговорах США-РФ по Украине

Индекс МосБиржи упал ниже 3280п на фоне комментариев о переговорах США-РФ по Украине
Разлив мазута в Керченском проливе

Росприроднадзор допустил взыскание ущерба от утечки мазута в Керченском проливе через суд

Росприроднадзор допустил взыскание ущерба от утечки мазута в Керченском проливе через суд

Снижение объемов прокачки нефти из Казахстана по КТК из-за ремонта НПС оценивается в 30%

Глава РФПИ считает возможным возвращение американских нефтяников в Россию

Huawei вывела на международный рынок первый в мире "трехскладной" смартфон Mate XT

Huawei вывела на международный рынок первый в мире "трехскладной" смартфон Mate XT

Goldman Sachs ждет подорожания золота до $3,1 тыс. за унцию к концу 2025 года

Goldman Sachs ждет подорожания золота до $3,1 тыс. за унцию к концу 2025 года

СПбМТСБ может стать пилотной площадкой для создания Зерновой биржи БРИКС

СПбМТСБ может стать пилотной площадкой для создания Зерновой биржи БРИКС
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5876 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });