Brent торгуется у $75,52 за баррель

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти на нефть отступили от максимумов, достигнутых ранее в ходе торгов, но остаются в плюсе. Инвесторы оценивают перспективы предложения нефти на фоне переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта и сообщений о возможном переносе начала наращивания добычи ОПЕК+.

К 18:02 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,3 (0,4%) до $75,52 за баррель. В ходе сессии цена на эти контракты поднималась выше $76 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,83 (1,17%) до $71,55 за баррель. 17 февраля основные торги на NYMEX не проводились в связи с праздником (День президентов).

Котировки получают некоторую поддержку на фоне сообщений СМИ о том, что страны ОПЕК+ рассматривают вопрос о переносе на более поздние сроки запланированного на апрель начала наращивания нефтедобычи.

Эти публикации были опровергнуты вице-премьером Александром Новаком, который сказал, что 3 февраля мониторинговый комитет ОПЕК+ принял решение оставить в силе план по наращиванию нефтедобычи с апреля и других обсуждений пока не велось, хотя у альянса есть опция ежемесячного мониторинга рынка.

Компания "Транснефть", являющаяся акционером Каспийского трубопроводного консорциума, нефтеперекачивающая станция которого в Кавказском районе Кубани была накануне атакована беспилотными летательными аппаратами, сообщила со ссылкой на специалистов КТК, что для устранения последствий может потребоваться от полутора до двух месяцев. В результате объемы прокачки нефти из Казахстана могут снизиться примерно на 30%.

В Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений по приему казахстанской нефти в систему КТК в настоящее время нет.

Делегации России и США во вторник завершили первый день переговоров в Эр-Рияде по урегулированию конфликта на Украине. Если сторонам удастся достигнуть договоренности, то санкции против российского экспорта нефти могут быть отменены, что приведет к увеличению предложения на рынке и может оказать понижательное давление на цены.

Еще одним сдерживающим цены фактором остаются опасения, связанные с последствиями торговых войн, к которым может привести протекционистская политика президента США Дональда Трампа. Повышение пошлин и ухудшение условий международной торговли могут оказать негативное влияние на рост мировой экономики, что отразится и на спросе на нефть.