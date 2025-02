LG Electronics начала roadshow IPO индийской "дочки"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Южнокорейская LG Electronics Inc., планирующая IPO индийского подразделения, начала встречи с потенциальными инвесторами, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В декабре прошлого года LG объявила, что планирует разместить 101,82 млн акций LG India в ходе IPO в Мумбае. Объем размещения, которое планируется на 2025 год, может составить $1-1,5 млрд, общая оценка LG India - около $15 млрд.

LG продвигается в реализации плана проведения IPO индийского бизнеса, отмечают источники агентства. Roadshow идет и детали размещения могут измениться, говорят они.

Среди организаторов IPO LG India - Axis Capital Ltd., Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley .

В прошлом году другая южнокорейская компания - Hyundai Motor Co. вывела на IPO индийское подразделение. Объем размещения составил $3,3 млрд, став рекордным для Индии. Акции Hyundai India подешевели на 6% с момента дебюта на фондовом рынке в октябре.