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Индийское подразделение LG подало заявку на IPO

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Индийское подразделение южнокорейской LG Electronics Inc. подало заявку на проведение первичного размещения акций, в рамках которого может разместить до 101,82 млн акций.

Как говорится в документах компании, направленных регуляторам, на бирже может быть размещено порядка 15% акций.

Ранее сообщалось, что LG может привлечь от размещения индийского подразделения $1-1,5 млрд, а его капитализация может быть оценена примерно в $13 млрд.

Индия стала одним из самых активных рынков для IPO в 2024 году. С начала года в стране разместили свои акции около 300 компаний, сумев привлечь в общей сложности $16,65 млрд, по данным S&P Global Market Intelligence. Среди них - местное подразделение южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor, разместившее акции на рекордные $3,3 млрд.

LG Индия Hyundai Motor
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