LG Electronics зафиксировала чистый убыток в IV квартале

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics зафиксировал чистый убыток в четвертом квартале 2024 года после трех прибыльных кварталов подряд, причем результат оказался хуже прогнозов рынка.

Негативное влияние на показатели LG оказали как слабый потребительский спрос, так и рост логистических расходов.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил 713,7 млрд вон ($496,7 млн) по сравнению с убытком в 76,4 млрд вон за аналогичный период предыдущего года. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистый убыток LG на уровне 34,75 млрд вон.

В третьем квартале 2024 года компания получила чистую прибыль в 90,2 млрд вон.

Операционная прибыль LG в октябре-декабре снизилась на 57%, до 135,4 млрд вон, выручка повысилась на 1%, до 22,76 трлн вон.

Подразделение бытовой техники в четвертом квартале зафиксировало операционный убыток в 117,3 млрд вон, несмотря на 11%-ный рост его выручки. В бизнесе по производству компонентов для автомобилей операционный убыток составил 20 млрд вон при повышении выручки на 2,4%.

По итогам всего минувшего года чистая прибыль компании уменьшилась почти вдвое - до 591,4 млрд вон, несмотря на повышение выручки до рекордных 87,73 трлн вон (+7%). Годовая операционная прибыль уменьшилась на 6%, до 3,42 трлн вон.

Акции LG подешевели на 2,2% по итогам торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 10,1%.