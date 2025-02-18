Проект о выведении новых инвестиций нерезидентов из-под ограничений на вывод почти согласован

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Идея разрешить нерезидентам вывод инвестиций, сделанных уже после введения жестких антироссийских санкций и ответных ограничительных капитальных мер, близка к реализации, заявил журналистам в кулуарах Финансового форума РСПП глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

"Готовим регулирование, которое позволит обеспечить привлечение денежных средств иностранных инвесторов, прежде всего, в контексте того, что все вложенные средства и тот доход, который получен от их размещения на нашем фондовом рынке, может быть беспрепятственно выведен. Это важно, потому что на сегодняшний день у нас действуют ограничения, установленные указом президента, прежде всего, в отношении лиц из недружественных государств, счета "С", прежде всего", - сказал он.

"Задача - на новые деньги, которые поступят в рамках инвестиций, это регулирование (об ограничении вывода средств - ИФ) не распространять. Проект нормативного акта уже подготовлен, мы ожидаем, что в ближайшее время (выйдет - ИФ), уже в финальной стадии находится согласование", - заявил он.

Этот механизм, по мнению Яковлева, заработает уже в 2025 году.

О том, что Минфин и Банк России подготовили проект указа президента, который гарантирует новым иностранным инвесторам возможность вывода их вложений, в декабре сообщал замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы считаем, что не является фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. Мы прекрасно знаем, и те, кто давно работает на финансовом рынке, что, вопреки всему, жадность побеждает все остальное. И высокий уровень доходности, который можно здесь получить, безусловно, приведет к тому, что в случае, когда регуляторная среда будет такая, что люди будут уверены, что они смогут безопасно свои деньги в тот момент, когда они захотят, вывести, то я уверен, что у нас приток иностранных инвестиций будет", - говорил Моисеев.

Предлагаемые меры будут распространяться на всех новых инвесторов, вне зависимости от того, из какой они юрисдикции. "Смысл такой, что если новый нерезидент, причем неважно, из дружественной или недружественной, приходит вкладывать деньги на наш фондовый рынок - мы не говорим здесь про прямые инвестиции, это именно портфельные инвестиции, - то на них не распространять все нормы указов, которые ограничивают выход из России нерезидентов, которые были по состоянию на март 2022 года", - пояснял Моисеев. Отвечая на вопрос, идет ли речь о выплачиваемых дивидендах или купонах по облигациям, замминистра отмечал: "Все, что угодно. То есть мы, фактически, маркируем отдельно деньги, которые были до (введения антироссийских санкций и ответных ограничительных мер на рынке капитала - ИФ) и которые приходят снова".