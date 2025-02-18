Поиск

Проект о выведении новых инвестиций нерезидентов из-под ограничений на вывод почти согласован

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Идея разрешить нерезидентам вывод инвестиций, сделанных уже после введения жестких антироссийских санкций и ответных ограничительных капитальных мер, близка к реализации, заявил журналистам в кулуарах Финансового форума РСПП глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

"Готовим регулирование, которое позволит обеспечить привлечение денежных средств иностранных инвесторов, прежде всего, в контексте того, что все вложенные средства и тот доход, который получен от их размещения на нашем фондовом рынке, может быть беспрепятственно выведен. Это важно, потому что на сегодняшний день у нас действуют ограничения, установленные указом президента, прежде всего, в отношении лиц из недружественных государств, счета "С", прежде всего", - сказал он.

"Задача - на новые деньги, которые поступят в рамках инвестиций, это регулирование (об ограничении вывода средств - ИФ) не распространять. Проект нормативного акта уже подготовлен, мы ожидаем, что в ближайшее время (выйдет - ИФ), уже в финальной стадии находится согласование", - заявил он.

Этот механизм, по мнению Яковлева, заработает уже в 2025 году.

О том, что Минфин и Банк России подготовили проект указа президента, который гарантирует новым иностранным инвесторам возможность вывода их вложений, в декабре сообщал замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы считаем, что не является фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. Мы прекрасно знаем, и те, кто давно работает на финансовом рынке, что, вопреки всему, жадность побеждает все остальное. И высокий уровень доходности, который можно здесь получить, безусловно, приведет к тому, что в случае, когда регуляторная среда будет такая, что люди будут уверены, что они смогут безопасно свои деньги в тот момент, когда они захотят, вывести, то я уверен, что у нас приток иностранных инвестиций будет", - говорил Моисеев.

Предлагаемые меры будут распространяться на всех новых инвесторов, вне зависимости от того, из какой они юрисдикции. "Смысл такой, что если новый нерезидент, причем неважно, из дружественной или недружественной, приходит вкладывать деньги на наш фондовый рынок - мы не говорим здесь про прямые инвестиции, это именно портфельные инвестиции, - то на них не распространять все нормы указов, которые ограничивают выход из России нерезидентов, которые были по состоянию на март 2022 года", - пояснял Моисеев. Отвечая на вопрос, идет ли речь о выплачиваемых дивидендах или купонах по облигациям, замминистра отмечал: "Все, что угодно. То есть мы, фактически, маркируем отдельно деньги, которые были до (введения антироссийских санкций и ответных ограничительных мер на рынке капитала - ИФ) и которые приходят снова".

Алексей Моисеев Алексей Яковлев Банк России Минфин РСПП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВТБ не ждет скорого смягчения санкций

ВТБ не ждет скорого смягчения санкций

Индекс МосБиржи упал ниже 3280п на фоне комментариев о переговорах США-РФ по Украине

Индекс МосБиржи упал ниже 3280п на фоне комментариев о переговорах США-РФ по Украине
Разлив мазута в Керченском проливе

Росприроднадзор допустил взыскание ущерба от утечки мазута в Керченском проливе через суд

Росприроднадзор допустил взыскание ущерба от утечки мазута в Керченском проливе через суд

Снижение объемов прокачки нефти из Казахстана по КТК из-за ремонта НПС оценивается в 30%

Глава РФПИ считает возможным возвращение американских нефтяников в Россию

Huawei вывела на международный рынок первый в мире "трехскладной" смартфон Mate XT

Huawei вывела на международный рынок первый в мире "трехскладной" смартфон Mate XT

Goldman Sachs ждет подорожания золота до $3,1 тыс. за унцию к концу 2025 года

Goldman Sachs ждет подорожания золота до $3,1 тыс. за унцию к концу 2025 года

СПбМТСБ может стать пилотной площадкой для создания Зерновой биржи БРИКС

СПбМТСБ может стать пилотной площадкой для создания Зерновой биржи БРИКС
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5876 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });