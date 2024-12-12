Минфин и ЦБ подготовили проект указа президента о гарантиях для новых иностранных инвесторов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ и Банк России подготовили проект указа президента, который гарантирует новым иностранным инвесторам возможность вывода их вложений, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы считаем, что не является фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. Мы прекрасно знаем, и те, кто давно работает на финансовом рынке, что, вопреки всему, жадность побеждает все остальное. И высокий уровень доходности, который можно здесь получить, безусловно, приведет к тому, что в случае, когда регуляторная среда будет такая, что люди будут уверены, что они смогут безопасно свои деньги в тот момент, когда они захотят, вывести, то я уверен, что у нас приток иностранных инвестиций будет", - сказал он на парламентских слушаниях, где обсуждается проект Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025-2027 годы.

Замминистра уверен, что на российский рынок придут инвесторы как из дружественных государств, так и из недружественных – "под видом дружественных через цепочку посредников". "Абсолютно никаких сомнений не вызывает, что так и будет. Я уверен, что в следующем году мы увидим первые ласточки такого притока", - заявил он.

"Для того, чтобы эти люди чувствовали себя спокойно, сейчас совместно с Банком России разработан проект указа президента, в котором мы планируем обеспечить такого рода гарантии для новых иностранных инвесторов независимо от того, откуда они пришли", - сообщил Моисеев, выразив надежду, что эта мера поможет увеличить емкость фондового рынка.