Путин подписал указ о гарантиях для новых вложений нерезидентов на фондовом рынке РФ

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о гарантиях для новых вложений нерезидентов на российском фондовом рынке.

Указ № 436 под названием "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов" датирован 1 июля, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Для осуществления нерезидентами новых инвестиций будут открываться счета нового типа - "Ин". На этих счетах будут учитываться денежные средства - как в рублях, так и в валюте, а также акции, облигации (включая ОФЗ) и паи. Режим, вводимый указом, распространяется только на вложение денежных средств со счетов "Ин".

О том, что Минфин и Банк России подготовили проект указа президента, который гарантирует новым иностранным инвесторам возможность вывода их вложений, стало известно в декабре 2024 года. "Мы считаем, что не является фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. Мы прекрасно знаем, и те, кто давно работает на финансовом рынке, что вопреки всему жадность побеждает все остальное. И высокий уровень доходности, который можно здесь получить, безусловно, приведет к тому, что в случае, когда регуляторная среда будет такая, что люди будут уверены, что они смогут безопасно свои деньги в тот момент, когда они захотят, вывести, то я уверен, что у нас приток иностранных инвестиций будет", - говорил тогда замминистра финансов Алексей Моисеев.

В указе "речь идет о том, что те инвесторы, в первую очередь портфельные инвесторы, которые инвестируют в российский рынок ценных бумаг, у них будет гарантирована возможность вывода этих средств без всяких счетов "С" (на которых заблокированы "старые", досанкционные активы резидентов недружественных юрисдикций - ИФ), без ограничений, вне зависимости от страны происхождения инвестора", пояснял, в свою очередь, замглавы Минфина Иван Чебесков.

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