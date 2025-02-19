Brent подорожала до $75,98 за баррель

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо повышаются на торгах в среду на фоне неопределенности относительно перспектив поставок из России.

Страны G7 размышляют над тем, как усилить механизм потолка цен на российскую нефть или внести изменения для повышения его эффективности, сообщил Bloomberg со ссылкой на проект заявления "семерки", который может быть принят 24 февраля.

К 8:15 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,18%) до $75,98 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,62 (0,8%), до $75,84 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,16 (0,22%), до $72,01 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,11 (1,6%), до $71,85 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за сообщениями, касающимися переговоров представителей США и России по Украине. Ожидания, что нормализация ситуации в регионе повлечет за собой смягчение санкций против российского нефтяного сектора, сдерживают подъем цен на нефть, отмечает MarketWatch.

Переговоры создают ожидания, что "США могут рассмотреть возможность смягчения санкций, которые затруднили России экспорт нефти, нефтепродуктов и СПГ", считает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.