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Глава ФРБ Сан-Франциско советует ФРС сохранять ограничительную ДКП

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США должна оставаться жесткой до тех пор, пока не проявятся признаки дальнейшего прогресса в деле замедления инфляции, полагает глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли.

"С моей точки зрения, политика должна оставаться ограничительной до тех пор, пока я не увижу, что мы действительно продолжаем добиваться прогресса в инфляции", - сказала она журналистам на мероприятии в Аризоне.

ФРС оставила ставку неизменной на прошлом заседании после снижения стоимости заимствований на 100 базисных пунктов в течение прошлого года. Председатель регулятора Джером Пауэлл и другие члены руководства дали понять, что они не будут торопиться с дальнейшим снижением ставки.

На прошлой неделе стало известно, что потребительские цены в США в январе увеличились на 3% в годовом выражении, максимальными темпами с июня 2024 года. В декабре инфляция составляла 2,9%.

При этом Дейли полагает, что ситуация с инфляцией начнет улучшаться, поскольку повышенные процентные ставки продолжают оказывать давление на экономику.

Джером Пауэлл ФРБ Сан-Франциско ФРС США Мэри Дейли
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