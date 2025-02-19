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"Делимобиль" довел до 85% долю автопарка, обслуживаемого собственной инфраструктурой

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия", оказывающее услуги под брендом "Делимобиль", нарастило до 85% долю автопарка, которая обслуживается через собственные станции техобслуживания компании (СТО), говорится в ее пресс-релизе.

Во втором полугодии 2024 года показатель составлял 50-60%. Тогда же компания сообщала, что обслуживание парка на собственных СТО обеспечивает 30-50% экономии на ремонте и запчастях (абсолютные цифры не раскрываются).

Как сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Делимобиля", компания в рамках диверсификации рассчитывает сохранить на уровне 10-15% долю машин, обслуживаемых на аутсорсе: "Ситуационно, на случай высокой загрузки собственных СТО".

Автопарк "Делимобиля" по итогам 2024 года вырос на 19% - до 31,7 тысячи машин. Количество СТО "Делимобиля" составило 15 объектов в 8 городах площадью более 40 тысяч кв. метров.

В феврале компания запустила в Екатеринбурге новую СТО полного цикла площадью 3 тысячи кв. м. (взамен прежней небольшой станции техобслуживания), на объекте работают более 30 специалистов.

По словам осведомленного источника "Интерфакса" на авторынке, инвестиции "Делимобиля" в открытие нового СТО и затраты в первый год могут составить около 100 млн рублей, включая аренду, оснащение, технологии и персонал.

"Делимобиль" сохраняет цель по открытию СТО в каждом городе присутствия, чтобы продолжить повышать рентабельность сервисных операций, а также в перспективе предложить услуги сторонним компаниям", - отмечается в пресс-релизе.

"Делимобиль" запущен в 2015 году, сейчас работает в Москве, Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, Сочи, Уфе и Перми.

Делимобиль Екатеринбург Каршеринг Руссия СТО
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