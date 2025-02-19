Glencore может перенести первичный листинг из Лондона

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Glencore Plc, одна из ведущих мировых диверсифицированных сырьевых групп, рассматривает возможность переноса первичного листинга с Лондонской фондовой биржи (LSE), говорится в презентации компании.

"Наша конечная цель - убедиться, чтобы наши бумаги торговались на правильной площадке, где у нас будет правильная, оптимальная оценка стоимости акций, - заявил главный исполнительный директор Glencore Гэри Нэгл журналистам. - Ранее поднимался вопрос, является ли Лондон правильной площадкой".

Прежде всего в качестве места для первичного листинга рассматриваются США, отметил топ-менеджер. При этом изучение альтернатив не связано с вступлением в должность нового президента страны или взглядами его администрации на ископаемое топливо, добавил он.

"Мы рассматриваем все релевантные площадки, которые были бы разумны для Glencore, - сказал Нэгл. - Лондон - одна из них, это наша текущая площадка, и нам здесь хорошо. Но если есть площадка лучше, в том числе такая, как Нью-Йоркская фондовая биржа, мы должны изучить такой вариант".

Glencore вышла на LSE в 2011 году. На тот момент ее IPO было крупнейшим в истории биржи.

Акции компании, опубликовавшей в среду слабый отчет, дешевеют на 7% в ходе торгов в Лондоне. Ее бумаги также торгуются в Йоханнесбурге.



