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Объем IPO в Лондоне в январе-июне снизился до минимума с 1997 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Совокупный объем первичных размещений акций в Лондоне в январе-июне 2025 года составил менее 200 млн фунтов стерлингов ($274 млн), сократившись до минимума с 1997 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные оценки.

Крупнейшим за это время стало IPO предоставляющей профессиональные услуги компании MHA Plc, в рамках которого было привлечено 98 млн фунтов.

Cobalt Holdings Plc отказалась от проведения в Лондоне IPO, которое могло бы стать крупнейшим за последние два года, а ритейлер Shein изменил свои планы и теперь готовится к размещению акций в Гонконге вместо Лондона.

За последние несколько лет компании с совокупной рыночной стоимостью более $100 млрд объявили о намерении перенести или уже перенесли листинг в Нью-Йорк.

В июне о подобном намерении объявила британская финтех-компания Wise Plc. Компания ожидает, что перенос листинга привлечет новых инвесторов и улучшит ее ликвидность. Ранее на такой шаг пошли Flutter Entertainment Plc, CRH Plc и Indivior Plc.

Возможность переноса листинга рассматривает и главный исполнительный директор AstraZeneca Plc Паскаль Сорио. Как сообщила The Times, Сорио в частном порядке неоднократно выражал предпочтение листингу в Штатах и даже рассматривал возможность изменения адреса регистрации компании.

Уход с рынка самой дорогой британской компании может вызвать потрясение в финансовом секторе и побудить других последовать ее примеру, отмечает Bloomberg.

Помимо оттока на рынки с более высокой ликвидностью тревогу вызывает тренд преобразования публичных компаний в частные. Кроме того, десятки торгующихся на британском фондовом рынке компаний в этом году получили предложения о покупке, что также может привести к их уходу с фондового рынка. Среди них - Spectris Plc, Deliveroo Plc и Assura Plc.

Эксперты ожидают некоторого оживления ситуации во втором полугодии, что может стать импульсом для восстановления объемов IPO в 2026 году.

Возможность проведения первичного размещения акций в Лондоне в текущем году рассматривают NewPrinces SpA, Ebury и Navoi Mining & Metallurgical Co. Предпочтение Лондону в качестве площадки для IPO отдают в Hg Capital.

Норвежский производитель программного обеспечения Visma планирует провести первичное размещение акций в Лондоне в следующем году. Стоимость компании оценивается в 19 млрд евро.

AstraZeneca Лондон Гонконг Нью-Йорк Shein Wise Plc
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