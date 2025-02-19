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Вашингтон не отменит антироссийские санкции до мирного соглашения по Украине

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - США не планируют отменять санкции против России до достижения мирного соглашения по Украине заверил европейских коллег американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

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"Госсекретарь Рубио заявил европейским союзникам, что американские санкции против России останутся в силе, по крайней мере, до соглашения о прекращении конфликта на Украине", - говорится в сообщении.

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Bloomberg пишет, что глава госдепа США сообщил об этом "группе европейских коллег" во время телефонного разговора во вторник после встречи с российскими представителями в Саудовской Аравии ранее в тот же день.

Эти гарантии могут стать некоторым облегчением для европейских союзников, которые опасаются, что США заключат сделку с Россией, ослабят военную поддержку Украины и антироссийские санкции, которые администрация Байдена в партнерстве с европейскими союзниками, отмечает агентство.

Решение США о досрочном снятии ограничений "нанесло бы серьезный удар по усилиям Европы лишить Путина денег, необходимых ему для финансирования его военной машины ", говорится в публикации.

госдеп США Марко Рубио Россия санкции
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