Вашингтон не отменит антироссийские санкции до мирного соглашения по Украине

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - США не планируют отменять санкции против России до достижения мирного соглашения по Украине заверил европейских коллег американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

"Госсекретарь Рубио заявил европейским союзникам, что американские санкции против России останутся в силе, по крайней мере, до соглашения о прекращении конфликта на Украине", - говорится в сообщении.

Bloomberg пишет, что глава госдепа США сообщил об этом "группе европейских коллег" во время телефонного разговора во вторник после встречи с российскими представителями в Саудовской Аравии ранее в тот же день.

Эти гарантии могут стать некоторым облегчением для европейских союзников, которые опасаются, что США заключат сделку с Россией, ослабят военную поддержку Украины и антироссийские санкции, которые администрация Байдена в партнерстве с европейскими союзниками, отмечает агентство.

Решение США о досрочном снятии ограничений "нанесло бы серьезный удар по усилиям Европы лишить Путина денег, необходимых ему для финансирования его военной машины ", говорится в публикации.