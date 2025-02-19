ЕЦБ может начать обсуждение паузы в снижении ставок

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Руководители Европейского центробанка в скором времени могут начать обсуждение паузы в череде снижений процентных ставок, сказала Financial Times член совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель, один из главных "ястребов" ЕЦБ.

"Мы приближаемся к моменту, когда нам, возможно, придется приостановить или прекратить снижение ставок", - сказала она.

ЕЦБ снижал ставки в июне, сентябре, октябре, декабре 2024 года и в январе этого года в совокупности на 125 базисных пунктов. По итогам последнего заседания ставка по депозитам была уменьшена на 25 б.п. - до 2,75% годовых.

Финансовые рынки закладывают в цены еще три снижения ставок на четверть процентного пункта к концу года - отчасти потому, что президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в конце января, что "совершенно преждевременно" рассматривать возможность изменения курса.

Хотя Шнабель поддержала снижение ставок в прошлом месяце, она сказала, что для нее "направление движения уже не так ясно".

"Нам нужно начать обсуждение того, как далеко мы должны зайти, - отметила она. - Я не говорю, что мы уже достигли цели. Но мы должны начать обсуждение".

Шнабель высказала сомнения в том, что стоимость заимствований в еврозоне ограничивает спрос и сдерживает инфляцию: "Я больше не уверена в том, является ли наша денежно-кредитная политика все еще ограничительной".

Темпы роста потребительских цен превышали целевой уровень ЕЦБ в 2% в течение трех месяцев.

Председатель ЦБ Италии Фабио Панетта заявил 19 февраля, что экономическая слабость еврозоны длится дольше, чем предполагалось. Она оказалась "более стойкой, чем мы ожидали", поскольку долгожданного восстановления за счет рост потребления не произошло, заявил Панетта, который также входит в совет управляющих ЕЦБ.