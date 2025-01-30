Поиск

Лагард заявила, что инфляция в еврозоне близка к цели

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Динамика инфляции в еврозоне приближается к целевым 2%, и показатель достигнет этого уровня в течение этого года, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам январского заседания.

"Возможно, мы начнем получать отчеты об инфляции в районе 2% уже в марте", - сказала она.

ЭкономикаЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктовЧитать подробнее

При этом Лагард в ответ на вопрос журналистов отметила, что считает преждевременным обсуждение сроков прекращения смягчения денежно-кредитной политики.

ЕЦБ в четверг ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Решение было единогласным, сказала Лагард, добавив, что вариант снижения сразу на 50 б.п. вовсе не обсуждался в ходе заседания.

За последний год ставки в еврозоне были понижены в общей сложности на 125 б.п., однако все еще остаются ограничительными, отметила глава регулятора.

Кристин Лагард ЕЦБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд запретил изменения в ЕГРЮЛ по группе "Домодедово", кроме инициированных Росимуществом

Суд запретил изменения в ЕГРЮЛ по группе "Домодедово", кроме инициированных Росимуществом

"Рольф" ждет сокращения российского авторынка в 2025 году на 22%

"Рольф" ждет сокращения российского авторынка в 2025 году на 22%

В Минсельхозе ждут подорожания хлеба примерно на уровне инфляции

В России в 2024 году выпуск дизтоплива упал на 7%, бензинов - на 6%

Хроники событий
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне10 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне27 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе303 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2145 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5783 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });