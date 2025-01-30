Лагард заявила, что инфляция в еврозоне близка к цели

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Динамика инфляции в еврозоне приближается к целевым 2%, и показатель достигнет этого уровня в течение этого года, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам январского заседания.

"Возможно, мы начнем получать отчеты об инфляции в районе 2% уже в марте", - сказала она.

При этом Лагард в ответ на вопрос журналистов отметила, что считает преждевременным обсуждение сроков прекращения смягчения денежно-кредитной политики.

ЕЦБ в четверг ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Решение было единогласным, сказала Лагард, добавив, что вариант снижения сразу на 50 б.п. вовсе не обсуждался в ходе заседания.

За последний год ставки в еврозоне были понижены в общей сложности на 125 б.п., однако все еще остаются ограничительными, отметила глава регулятора.