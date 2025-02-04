Глава Банка Франции допустил, что ЕЦБ продолжит снижать процентные ставки

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, продолжит снижение ключевых процентных ставок по мере того, как инфляция в еврозоне приближается к целевому уровню в 2%, заявил глава Банка Франции, член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

"Мы в процессе возврата к нашей цели в 2%, - сказал он, выступая на мероприятии в Париже. - Как вы знаете, мы начали снижать ставки в прошлом июне. На прошлом заседании мы приняли решение снизить ставки в пятый раз и, скорее всего, в будущем будем делать это снова".

Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 2,5% в годовом выражении, по предварительным данным Статуправления ЕС. Инфляция ускорилась по сравнению с декабрем 2024 года, когда она составила 2,4%, и обновила максимум с июля прошлого года.

На прошлой неделе ЕЦБ ожидаемо понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Следующее заседание состоится 6 марта, и рынок ожидает, что ставки снова будут уменьшены на 25 б.п.

Ранее де Гало отмечал, что нейтральный уровень ставки по депозитам в еврозоне составляет около 2%. Сейчас она находится на отметке 2,75%.