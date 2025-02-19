Российская "дочка" PSI намерена подать иск в суд о признании себя банкротом

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ООО "ПСИ" (дочерняя компании германской PSI Software SE, которая объявила об уходе из России в 2022 году) намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Соответствующее сообщение размещено на "Федресурсе".

В 2024 году арбитражный суд Москвы постановил взыскать солидарно с PSI Metals (правопреемник - PSI Software в связи с реорганизацией в форме присоединения), ООО "ПСИ", ООО "Прогресс" и ООО "Орехсофт" по иску "Трубной металлургической компании" (ТМК) более 6 млн евро и 40 млн рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1,8 млн рублей и 275,95 тыс. евро. Позднее апелляционный суд постановил взыскать с PSI Software, "Прогресса", "ПСИ", "Орехсофта" в пользу ТМК в возмещение убытков еще 401,005 млн рублей.

Согласно аудиторскому заключению годовой бухгалтерской отчетности "ПСИ", компания должна выплатить за 2024 год присужденные судом суммы возмещения ущерба в общем размере 6,5 млн евро и 445,042 млн рублей, которые "существенно превышают чистые активы общества".

В начале этого года компания группы "Газпром" - ПАО "Газпром автоматизация" - получила разрешение выкупить долю иностранного партнера в производителе промышленного программного обеспечения. Президент России Владимир Путин распоряжением №35-рп от 7 февраля 2025 года предоставил специальное решение на выкуп 33% ООО "Газавтоматика диспетчерские системы", принадлежащих ООО "ПСИ" (дочерней компании германской PSI Software SE).



