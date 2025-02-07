"Газпром" выкупит долю немецкого партнера в производителе промышленного софта

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Компания группы "Газпром" - ПАО "Газпром автоматизация" - получила разрешение выкупить долю иностранного партнера в производителе промышленного программного обеспечения.

Президент России Владимир Путин распоряжением №35-рп от 7 февраля 2025 года предоставил специальное решение на выкуп 33% ООО "Газавтоматика диспетчерские системы", принадлежащих ООО "ПСИ" (дочерней компании германской PSI Software SE, которая объявила об уходе из России в 2022 году).

Разработчик компьютерного программного обеспечения "ГА диспетчерские системы" создан в 2016 году. Занимается разработкой программного комплекса "Горизонт" для создания систем диспетчерского контроля и управления, а также его технической поддержкой.

Программный комплекс "Горизонт" предназначен для создания систем диспетчерского контроля и управления основными технологическими процессами объектов газовой промышленности. Имеет свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 30.01.2020 №2020611399. Внесен в Единый реестр российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных. Функционирует в среде операционных систем семейства Astra Linux SE 1.7.

ООО "ПСИ" - дочернее общество германского концерна PSI - является компанией по разработке, поставке и внедрению программного обеспечения для ряда отраслей промышленности, прежде всего, нефтяной и газовой.