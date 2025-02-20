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Цены на нефть опускаются на данных о росте запасов в США

Brent подешевела до $75,75 за баррель

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в четверг после публикации данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США.

Согласно оценкам API, резервы нефти в стране на неделе, завершившейся 14 февраля, увеличились на 3,34 млн баррелей. Повышение запасов, если оно подтвердится официальными данными, будет отмечено по итогам четвертой недели подряд.

Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о резервах энергоносителей в 20:00 по московскому времени в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составила $75,75 за баррель, что на $0,29 (0,38%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,2 (0,3%), до $76,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,34 (0,47%), до $71,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,27 (0,38%), до $72,10 за баррель.

Цены на нефть выросли накануне на сообщениях СМИ о том, что страны G7 обсуждают варианты усиления механизма действия потолка цен на российскую нефть.

Трейдеры также продолжают следить за переговорами представителей США и России по Украине, оценивая поступающие сообщения на предмет возможных признаков смягчения санкций против энергетического сектора РФ, отмечает Market Watch.

Brent WTI API США
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