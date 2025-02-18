G7 изучает варианты ужесточить или адаптировать "потолок цен" на российскую нефть

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Страны "Большой семерки" размышляют над тем, как усилить "потолок цен" на российскую нефть или внести в него изменения для повышения эффективности этого механизма, передает Bloomberg со ссылкой на проект заявления G7, который могут принять 24 февраля.

В черновике говорится, что страны G7 могут дать задания министрам финансов вместе переработать ценовой лимит, который сейчас составляет $60 за баррель нефти и который ввели для снижения доступа Кремля к нефтедолларам.

По данным Bloomberg, цель вероятных новых мер - побудить Россию "вести переговоры о полноформатном мире" по Украине. Однако агентству неясно, какую поддержку получит документ среди членов G7, и скорее всего, дипломаты продолжат править его текст.

Кроме того, согласно черновой версии заявления, страны G7 признают готовность президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры и чрезмерность условий российской стороны для урегулирования кризиса.

Также в документе отмечается, что переговоры должны предусматривать полноценное участие Киева, и что они должны завершиться долгосрочным миром с гарантиями безопасности Украины и ее правом на евроатлантическую интеграцию.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел "потолок цен" на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет установили страны G7 и Австралия.