Менеджмент "Яндекса" вынесет на СД предложение по дивидендам-2024 в размере 80 руб./акция

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Менеджмент МКПАО "Яндекс" планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по дивидендам за 2024 год в размере 80 рублей на акцию, сообщила интернет-компания.

Рекомендуемая сумма дивидендов аналогична той, которая была утверждена в качестве выплат за I полугодие 2024 года. Внеочередное собрание акционеров "Яндекса" утвердило дивиденды в 80 рублей за акцию в сентябре 2024 года, тогда общая сумма выплат составила 29,223 млрд рублей.

МКПАО "Яндекс" начал выплачивать дивиденды с прошлого года - после завершения длительной реструктуризации, в результате которой российская компания сменила акционеров и зарегистрировалась в САР Калининградской области.

Согласно дивидендной политике "Яндекса", выплаты базируются на чистой прибыли, при этом какой процент от показателя может быть направлен акционерам, в документе не уточняется.

По итогам 2024 года скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО выросла на 94%, до 100,9 млрд рублей.