Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды в размере 80 рублей на акцию

Это первые в корпоративной истории дивиденды "Яндекса"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "Яндекс" на внеочередном собрании 9 сентября утвердили выплату дивидендов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Дивиденды выплачиваются за I полугодие 2024 года.

Общая сумма выплаты составит 29,223 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 20 сентября.

Это первые в корпоративной истории дивиденды "Яндекса". В составе Yandex N.V. российская компания не осуществляла выплаты акционерам, направляя всю прибыль на развитие текущего бизнеса и развития новых направлений.

Согласно опубликованной дивидендной политике "Яндекса", дивиденды базируются на чистой прибыли, при этом какой процент от показателя может быть направлен акционерам, в документе не уточняется.

По итогам I полугодия скорректированная чистая прибыль компании увеличилась в 1,9 раза, до 44,27 млрд рублей.