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Банк Lloyds в I кв. сократил доналоговую прибыль на 28%, хуже прогноза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Доналоговая прибыль британского банка Lloyds Banking Group Plc в первом квартале 2024 года упала на 28% в годовом выражении и оказалась хуже прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе, доналоговая прибыль банка в январе-марте составила 1,63 млрд фунтов стерлингов ($2,03 млрд) по сравнению с 2,26 млрд фунтов за аналогичный период годом ранее.

В консенсус-прогнозе, подготовленном самим банком, этот показатель оценивался в 1,66 млрд фунтов.

Совокупные доходы банка (аналог выручки) снизились на 9% и составили 4,24 млрд фунтов. Эксперты в среднем ожидали 4,32 млрд фунтов.

Чистая процентная маржа (NIM) в минувшем квартале составила 2,95% по сравнению с 2,98% кварталом ранее и прогнозом рынка в 2,93%.

По итогам года банк рассчитывает обеспечить NIM на уровне выше 2,9%.

Коэффициент достаточности капитала первого порядка (Tier 1) на конец прошлого квартала составлял 13,9% против 14,1% годом ранее.

Котировки акций Lloyds снижаются на 1,3% в ходе торгов в среду. С начала года рыночная стоимость банка увеличилась на 6,2% (до 32,48 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 4,6%.

Lloyds Великобритания
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