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Российские сельхозорганизации в январе снизили реализацию зерна на 15,1%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские сельхозорганизации в январе реализовали 3 676,8 тысячи тонн зерна, что на 15,1% меньше, чем в январе 2024 года, сообщается в материалах Росстата.

В частности, продажа пшеницы сократилась на 9,3%, до 2 491,4 тысячи тонн, кукурузы - на 31,6%, до 522,9 тысячи тонн.

Реализация масличных культур снизилась на 16%, до 863,7 тысячи тонн, в том числе подсолнечника - на 24,7%, до 435,9 тысячи тонн. Сахарной свеклы, переработка которой в январе практически завершается, продано 924,5 тысяч тонн против 2,4 млн тонн год назад.

Картофеля реализовано на 19,7% меньше - 213 тысяч тонн, овощей - на 7,1% больше, 202 тысячи тонн.

Росстат
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