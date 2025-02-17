Россия к середине февраля снизила экспорт зерна более чем вдвое

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия к середине февраля отгрузила на экспорт 39,8 млн тонн зерна, что в 2,2 раза меньше, чем на аналогичную дату 2024 года, сообщил на пресс-конференции президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

В том числе экспорт пшеницы составил немногим более 32 млн тонн.

Напомнив, что с 15 февраля начала действовать квота на экспорт пшеницы в объеме 10,6 млн тонн, Злочевский заявил, что при нынешних темпах отгрузки она может быть не выбрана. При этом он подверг сомнению прогноз Минсельхоза об экспорте в этом сезоне 57 млн тонн зерна.

По его словам, даже с учетом полной выборки квоты на пшеницу, двух небольших региональных квот на кукурузу (из Приморского края - 337 тысяч тонн, из Амурской области - 200 тысяч тонн) и возможных поставок в страны ЕАЭС, на экспорт в которые квота не распространяется, к уже отгруженному объему может быть еще прибавлено не более 12 млн тонн. "Никак 57 млн тонн не набирается", - отметил он.

Как заявил Злочевский, на фоне нынешних цен на зерно экспортные операции стали нерентабельными. "Летом внутренняя цена по закупкам зерна в долларовом выражении составляла $120-135 за тонну. Сейчас при нынешнем курсе - $180 с лишним. Пошлина уменьшится немного из-за курса рубля, но все равно будет зашкаливать за 3 тысячи рублей. При этом мировые цены остаются на умеренно низком уровне - $245 за тонну. Это недостаточно для того, чтобы образовать хоть какую-то маржу для экспортера", - считает он.

Он отметил, что можно надеяться, что "мировой рынок "подтянет" цены, возобновит работу "экспортный пылесос", экспортеры будут активно выбирать квоту". "Можно на это рассчитывать - в пятницу фьючерсы довольно сильно подросли в Чикаго. Рост цен на мировом рынке мы наблюдаем, но он недостаточно значителен, чтобы покрыть разницу в производственной экономике и уровне продаж. И в результате мы упираемся в ценовой потолок. Он просматривается на уровне 17 тысяч рублей за тонну", - сказал Злочевский, напомнив, что в настоящее время средняя цена составляет 15,5 тысяч рублей за тонну (без НДС).

Глава союза прогнозирует, что в этом сезоне Россия однозначно сохранит лидерство на мировом рынке пшеницы, но в следующем риск его потери "повиснет объективно, у нас запасов будет меньше". Он не исключает, что снижение экспорта может привести к сокращению площадей под пшеницей и расширению их под более рентабельными нишевыми культурами.

Одной из причин этого сценария он назвал введение в 2021 году экспортной пошлины на зерно. "В 2021 году (из-за введения пошлины - ИФ) мы задрали мировые цены, потому что без нашего ресурса мир прожить не мог, на $100 с тонны и довели мировую цену до $400 с лишним за тонну. Это привело к тому, что возбудились конкуренты. Все прибавили площади, и на текущий момент площадей под посевами пшеницы в мире на 1,5% больше, чем в 2021 году, - сказал он. - Кроме того, это изменило психологию и парадигму потребителей. Их не устраивали такие высокие цены, и в результате многие начали наращивать собственное производство, отказываться от импорта".