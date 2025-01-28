Зерновой союз ждет снижения экспорта зерна из России в январе почти вдвое

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В России в январе отгрузки зерна на экспорт, по предварительным данным, составят 2,7 млн тонн, что почти в два раза меньше, чем в январе 2024 года (5,3 млн тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, в том числе отгрузки пшеницы упадут до 2,1 млн тонн против 4, 071 млн тонн в январе прошлого сезона, ячменя - до 349 тысяч тонн с 476 тысяч тонн, кукурузы - до 230 тысяч тонн с 713 тысяч тонн соответственно.

Таким образом, с начала сезона (с 1 июля 2024 года) будет отгружено 36,8 млн тонн основных видов зерновых, что на 15,4% меньше, чем в прошлом сезоне (43,6 млн тонн). В том числе 32,1 млн тонн пшеницы (на 7,4% меньше).

По оценке Тюриной, экспортный потенциал по пшенице с 1 февраля до конца сезона (до 30 июня 2025 года) составит около 12 млн тонн. "Получается 2,4 млн тонн в месяц. В принципе январь уже показал близкий к этому потенциалу показатель в 2,1 млн тонн", - сказала она.

По ее словам, число стран, куда отгружалась российская пшеница, в январе сократилось до 25 с 35 годом ранее. "Практически прекратились отгрузки таким крупным покупателям, как Пакистан, Индонезия, у которых в прошлом сезоне были большие закупки. Среди крупных покупателей в январе не было Алжира, который, скорее всего, переключился на покупки европейской пшеницы", - сказала она.

Основным покупателем был Египет, куда отгружено 530 тысяч тонн, сезоном ранее было 560 тысяч тонн. "Отдельно стоит сказать о росте в пять раз закупок со стороны ОАЭ - до 120 тысяч тонн, - заявила эксперт. - Активно шли отгрузки в Нигерию, Танзанию, Вьетнам и Ирак. Год назад этих стран не было среди покупателей российской пшеницы. В семь раз выросли отгрузки в Оман - до 54 тысяч тонн, в Ливию - почти в два раза, тоже до 54 тысяч тонн".

Как сообщила Тюрина, в этом сезоне число компаний-экспортеров пшеницы сократилось до 31 с 69 за аналогичный период прошлого года. "При этом надо отметить, что на долю 15 крупнейших экспортеров в январе пришлось почти 85% общего объема отгрузок", - сказала она.

Сократилось и число портов, через которые отгружались зерновые и зернобобовые в январе - до 17 с 20 годом ранее. "Причем отгрузки через Новороссийск упали на 51%, до 770 тысяч тонн, через Азов - на 70%, до 141 тысячи тонн, через Астрахань - на 54,5%, до 157 тысяч тонн. Рейдовая перевалка снизилась на четверть", - сообщила Тюрина.

Активизировались отгрузки через порты Балтики. В январе через Высоцк отгрузили 144 тысячи тонн в Нигерию и Вьетнам, через Усть-Лугу - 57 тысяч тонн в Сенегал и Того. Год назад экспорта зерна через эти порты не было.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что цены на российскую пшеницу (FOB Новороссийск) были в основном стабильны. "В течение месяца были незначительные колебания, но если сравнивать цены на 1 и 28 января, то это было $244 за тонну", - сказала она. При этом французская пшеница подешевела на 3,6%, до $239 за тонну, американская - на 1,7%, до $232 за тонну. "Негативный момент для нашего рынка - отсутствие дисконта. На сегодня российская пшеница на $5 дороже, хотя на 1 января был дисконт в $4 за тонну, - отметила эксперт. - На ситуацию негативно влияет и рост пошлины. В долларовом эквиваленте на текущий момент она составляет $45,1 за тонну, в начале месяца была $42,7".

"Тревожным звонком" для российского экспорта эксперт назвала тот факт, что на фоне снижения его потенциала растут поставки из других стран. "Если снижение нашего экспортного потенциала оценивается в 10 млн тонн, то Австралия, Аргентина, Казахстан и США суммарно дают прирост 12,2 млн тонн. То есть они перекрывают наше снижение своим ростом. И именно поэтому сейчас видим снижение цен в США и переключение спроса импортеров на пшеницу других производителей", - сказала она.

По ее данным, по сравнению с прошлым годом снижение цен на американскую пшеницу в январе (на 12%) было больше, чем на российскую (на 1,2%).

Тюрина также сообщила, что цены производителей за месяц выросли в пределах 4% и составили в среднем 14 660 рублей за тонну (пшеница 4 класса, без НДС). В долларовом эквиваленте цены производителей составляют $164 за тонну, это на 7,5% больше, чем на 1 января. Если же сравнивать с ситуацией годом ранее, то в долларовом эквиваленте цены у производителей выросли на 26%, отметила она.