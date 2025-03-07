Производство сахара в России к 6 марта снизилось на 8,1%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В России производство сахара из свеклы урожая 2024 года к 6 марта с августа 2024 года составило 6,08 млн тонн, что на 8,1% меньше, чем год назад, сообщает аналитическая служба Союзроссахара.

К этому времени переработано 40,77 млн тонн сахарной свеклы.

Кроме того, сахарные заводы произвели 1,66 млн тонн свекловичной мелассы и 1,74 млн тонн сушеного гранулированного жома. Экспорт свекловичного жома составил 1 107 700 тонн.

По данным Союзроссахара, сейчас переработку сахарной свеклы ведут четыре сахарных завода, один завод выпускает также сахар из свекловичного сиропа. В Башкирии два сахарных завода будут работать до середины марта, сахарный завод в Ульяновской области завершит сезон переработки свеклы до 10 марта, завод в Алтайском крае - через 6-8 рабочих дней.

Союзроссахар напоминает, что прогноз производства свекловичного сахара в РФ в этом сезоне (завершится в июле 2025 года) сохраняется на уровне 6,3 млн тонн.