В Японии в феврале инфляция замедлилась до 3,7%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Японии в феврале потребительские цены увеличились на 3,7% в годовом выражении, говорится в отчете Министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 4% в январе, когда показатель был максимальным с января 2023 года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,9% после роста на 3,2% в январе.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже почти три года.

Рост цен на продукты питания в стране в феврале замедлился до 7,6% (в январе - 7,8%), темпы роста стоимости электроэнергии упали вдвое - до 9% с 18%, газа - до 3,4% с 6,8%. Цены на одежду снова выросли на 2,8%, мебель и товары для дома - на 4% (в январе - на 3,4%). Транспортные услуги подорожали на 2,4% (на 2%), медицинские - на 1,7% (на 1,8%), коммуникационные - на 0,1% (в январе они подешевели на 0,3%).

Тем временем образовательные услуги в прошлом месяце подешевели на 1,1%, как и месяцем ранее.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии в феврале составила 2,6% в годовом выражении против 2,5% в предыдущий месяц.

Потребительские цены в Японии в феврале снизились на 0,1% относительно января.