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Инфляция в Японии в ноябре ускорилась до 2,9%, максимума с августа

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в ноябре увеличились на 2,9% в годовом выражении после роста на 2,3% в октябре, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Инфляция обновила максимум с августа.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,4%, что является максимумом за семь месяцев, после увеличения на 2,3% в октябре.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже более 2,5 лет подряд.

Продукты питания в прошлом месяце подорожали на 4,8%, максимально за восемь месяцев, после роста на 3,5% в октябре. Стоимость электроэнергии в прошлом месяце подскочила на 9,9% (месяцем ранее - на 4%), рост цен на газ ускорился до 5,6% с 3,5%.

Мебель и товары для дома выросли в цене на 3,7% (в октябре - на 4,4%), одежда - на 2,9% (2,8%), стоимость транспортных услуг повысилась на 0,9% (0,5%), услуг здравоохранения - на 1,6% (1,7%). Тем временем коммуникационные услуги в прошлом месяце подешевели на 3%, образовательные - на 1%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце составила 2,7% в годовом выражении против 2,3% в октябре. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали, что показатель составит 2,6%.

Потребительские цены в Японии в ноябре увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца, показав самую активную динамику за 13 месяцев.

Япония
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