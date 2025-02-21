Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к бывшему VTB Bank Europe на 1,8 млрд руб

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 19 февраля решил взыскать с Ost-West Handelsbank (OWH SE, ранее VTB Bank Europe) в пользу Промсвязьбанка убытки, причиненные банку в результате блокирования операций по перечислению денежных средств в размере 12,1 млн евро, 11,7 тыс. швейцарских франков и 43,3 тыс. фунтов стерлингов.

Как следует из картотеки суда, денежные средства взыскиваются в рублевом эквиваленте (суммарно около 1,8 млрд руб.).

Таким образом, суд полностью удовлетворил иск российского банка.

Ответчик на заседании в декабре 2024 года письменно ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения в виду наличия в Общих положениях и условиях пункта 6, в соответствии с которым иск к ответчику может быть предъявлен в суд по месту нахождения ответчика, то есть в суд во Франкфурте-на-Майне в Германии. Это ходатайство 19 февраля было отклонено.

В апреле 2022 года после введения санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", передав право голоса доверительному управляющему, который принял решение ликвидировать VTB Bank Europe с 1 апреля 2023 года. Процесс ликвидации займет несколько лет. В конце 2023 года VTB Bank Europe сменил название на OWH SE.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам 2024 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".