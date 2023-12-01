Суд удовлетворил иск ВТБ о взыскании 112,6 млн евро с европейской "дочки"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ВТБ к европейской "дочке" VTB Bank (Europe) о взыскании 112,6 млн евро, свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

В апреле 2022 года после введения санкций в отношении ВТБ германский регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", передав право голоса доверительному управляющему, который принял решение ликвидировать VTB Bank (Europe) с 1 апреля этого года. Как заявляли в ВТБ, после введения процедуры ликвидации европейский банк попытался вывести свои ценные бумаги со счета депо, открытого в депозитарии ВТБ, в том числе за рубеж, на общую сумму более 60 млн евро.

В сентябре ВТБ подал иск с требованием взыскать с VTB Bank (Europe) 112,6 млн евро и принять обеспечительные меры. Банк, в частности, требовал вернуть задолженность по соглашению о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, заключенным по генеральному соглашению ISDA (Международная ассоциация свопов и деривативов). Европейский банк до настоящего времени свои обязательства по данному соглашению не исполнил.

Суд ранее удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер в полном объеме и наложил арест на все ценные бумаги VTB Bank (Europe) общей стоимостью 80,7 млн евро, в том числе находящиеся на его счете депо, открытом в депозитарии ВТБ.

Кроме того, в октябре ВТБ попросил суд запретить VTB Bank (Europe) инициировать или продолжать разбирательство в иностранных судах, а также заявлять ходатайства и иски о запрете инициировать судебные разбирательства в судах на территории России на основании соглашения в целях прекращения взаимных прав и обязанностей, возникших в результате заключения сделок по соглашению ISDA. Банк также просил установить денежную сумму взыскания в размере 112,6 млн евро с европейского банка в случае нарушения им данного судебного запрета.

Одновременно ВТБ ходатайствовал о запрете для VTB Bank (Europe) инициировать разбирательство в Высоком суде Специального административного района Гонконга, а также заявлять и/или поддерживать ходатайства и иски о запрете инициировать судебные разбирательства в государственных судах на территории РФ.

VTB Bank (Europe), в свою очередь, уведомил ВТБ, что согласно заключенному соглашению любой спор или требование должны быть переданы на рассмотрение и окончательно рассмотрены в порядке арбитража, администрируемого Гонконгским международным арбитражным центром, говорится в материалах дела. В силу этого любые требования ВТБ о взыскании с VTB Bank (Europe) средств по соглашению не могут быть предъявлены в государственные суды России, считает оппонент российского банка. VTB Bank (Europe) SE обратился в Высокий суд Специального административного района Гонконга о запрете ВТБ инициировать или продолжать разбирательство по делу, которое идет в российском суде.

Суд удовлетворил ходатайство ВТБ о принятии обеспечительных мер до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления ВТБ о запрете VTB Bank (Europe) инициировать или продолжать разбирательство за пределами России.