Промсвязьбанк подал иск к бывшему VTB Bank Europe на 1,8 млрд рублей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) подал иск к Ost-West Handeslbank (OWH SE, ранее VTB Bank Europe), следует из материалов картотеки Арбитражного суда Москвы.

ПСБ хочет взыскать убытки, причиненные банку в результате блокирования операций по перечислению денежных средств, в размере 12,1 млн евро, 11 тысяч швейцарских франков, 43 тысяч фунтов стерлингов в рублевом эквиваленте (суммарно около 1,8 млрд рублей).

Предварительное заседание по делу назначено на 13 декабря.

В апреле 2022 года после введения Евросоюзом санкций в отношении ВТБ германский регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", передав право голоса доверительному управляющему, который решил ликвидировать VTB Bank Europe с 1 апреля 2023 года. Процесс ликвидации займет несколько лет. В конце 2023 года VTB Bank Europe сменил название на OWH SE.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам второго квартала 2024 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".