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Крупнейший в мире золотодобытчик в 2024 году увеличил производство на 24%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont в 2024 году увеличил производство золота на 24%, до 6,85 млн унций, сообщила компания.

Производство других металлов (меди, серебра, свинца и цинка) в золотом эквиваленте выросло в 2,2 раза, до 1,94 млн унций.

В 2025 году Newmont собирается произвести 5,9 млн унций золота, в том числе 0,3 млн унций дадут в I квартале неключевые активы, которые компания собирается продать.

Операционные и финансовые показатели Newmont:

Показатель IV кв. 2024 IV кв. 2023 Динамика 2024 2023 Динамика
Производство золота, млн унций 1,899 1,741 9% 6,849 5,545 24%
AISC, $ на унцию 1463 1485 -1% 1516 1444 5%
Средняя цена реализации золота, $ за унцию 2643 2004 32% 2408 1954 23%
Производство других металлов, млн унций золотого эквивалента 0,548 0,289 90% 1,944 0,891 2,2х
$ млн
Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров 1 403 (3 158) - 3 348 (2 494) -
Скорректированная чистая прибыль 1 591 452 3,5х 3 991 1 324 3,0х
Скорректированная EBITDA 3 048 1 382 2,2х 8 675 4 215 2,1х
Capex 875 920 -5% 3 402 2 666 28%
FCF 1 636 (304) - 2 916 88 33,1х

Newmont - крупнейший в мире производитель золота. Активы расположены в Северной и Южной Америке, Африке, Австралии и Океании.

Newmont
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