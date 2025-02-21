Крупнейший в мире золотодобытчик в 2024 году увеличил производство на 24%
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont в 2024 году увеличил производство золота на 24%, до 6,85 млн унций, сообщила компания.
Производство других металлов (меди, серебра, свинца и цинка) в золотом эквиваленте выросло в 2,2 раза, до 1,94 млн унций.
В 2025 году Newmont собирается произвести 5,9 млн унций золота, в том числе 0,3 млн унций дадут в I квартале неключевые активы, которые компания собирается продать.
Операционные и финансовые показатели Newmont:
|Показатель
|IV кв. 2024
|IV кв. 2023
|Динамика
|2024
|2023
|Динамика
|Производство золота, млн унций
|1,899
|1,741
|9%
|6,849
|5,545
|24%
|AISC, $ на унцию
|1463
|1485
|-1%
|1516
|1444
|5%
|Средняя цена реализации золота, $ за унцию
|2643
|2004
|32%
|2408
|1954
|23%
|Производство других металлов, млн унций золотого эквивалента
|0,548
|0,289
|90%
|1,944
|0,891
|2,2х
|$ млн
|Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров
|1 403
|(3 158)
|-
|3 348
|(2 494)
|-
|Скорректированная чистая прибыль
|1 591
|452
|3,5х
|3 991
|1 324
|3,0х
|Скорректированная EBITDA
|3 048
|1 382
|2,2х
|8 675
|4 215
|2,1х
|Capex
|875
|920
|-5%
|3 402
|2 666
|28%
|FCF
|1 636
|(304)
|-
|2 916
|88
|33,1х
Newmont - крупнейший в мире производитель золота. Активы расположены в Северной и Южной Америке, Африке, Австралии и Океании.