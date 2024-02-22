Крупнейший золотодобытчик мира Newmont сократил годовую добычу на 7%
Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont по итогам 2023 года произвел 5,55 млн унций золота, что на 7% меньше результата 2022 года, но соответствует пересмотренному прогнозу (5,3 млн унций).
Как уточняет компания, общее снижение связано с сокращением производства на рудниках Penasquito (Мексика), Akyem (Гана), Merian (Суринам) и Boddington (Австралия). При этом в IV квартале наблюдался рост за счет интеграции активов австралийской компании Newcrest, сделку по приобретению которой Newmont закрыл в ноябре.
Прогноз Newmont на 2024 год составляет в общей сложности 6,9 млн унций, в том числе 5,6 млн унций - на активах, которые Newmont определил для себя как ключевые. На неключевые активы (рудники Eleonore, Musselwhite, Porcupine, CC&V, Akyem и Telfer, а также проекты Havieron и Coffee) компания планирует искатель покупателей. К 2028 году, рассчитывает Newmont, только ключевые активы будут приносить 6,7 млн унций золота.
Операционные и финансовые показатели Newmont:
|Показатель
|IV кв. 2023
|IV кв. 2022
|Динамика
|2023
|2022
|Динамика
|Производство золота, млн унций
|1,741
|1,630
|7%
|5,545
|5,956
|-7%
|AISC, $ на унцию
|1485
|1215
|22%
|1444
|1211
|19%
|Средняя цена реализации золота, $ за унцию
|2004
|1758
|14%
|1954
|1792
|9%
|Производство других металлов, тыс. унций золотого эквивалента
|289
|296
|-2%
|891
|1275
|-30%
|Чистый убыток от продолжающейся деятельности, $ млн
|(3 150)
|(1 488)
|112%
|(2 501)
|(459)
|445%
|Скорректированная чистая прибыль, $ млн
|486
|348
|40%
|1 358
|1 468
|-7%
|Скорректированная EBITDA, $ млн
|1 384
|1 161
|19%
|4 217
|4 550
|-7%
|Capex, $ млн
|920
|646
|42%
|2 666
|2 131
|25%
|FCF, $ млн
|(304)
|364
|-
|88
|1 067
|-92%
Newmont - крупнейший в мире производитель золота. Активы расположены в Северной Америке, Южной Америке, Африке, Австралии и Океании.