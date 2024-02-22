Крупнейший золотодобытчик мира Newmont сократил годовую добычу на 7%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont по итогам 2023 года произвел 5,55 млн унций золота, что на 7% меньше результата 2022 года, но соответствует пересмотренному прогнозу (5,3 млн унций).

Как уточняет компания, общее снижение связано с сокращением производства на рудниках Penasquito (Мексика), Akyem (Гана), Merian (Суринам) и Boddington (Австралия). При этом в IV квартале наблюдался рост за счет интеграции активов австралийской компании Newcrest, сделку по приобретению которой Newmont закрыл в ноябре.

Прогноз Newmont на 2024 год составляет в общей сложности 6,9 млн унций, в том числе 5,6 млн унций - на активах, которые Newmont определил для себя как ключевые. На неключевые активы (рудники Eleonore, Musselwhite, Porcupine, CC&V, Akyem и Telfer, а также проекты Havieron и Coffee) компания планирует искатель покупателей. К 2028 году, рассчитывает Newmont, только ключевые активы будут приносить 6,7 млн унций золота.

Операционные и финансовые показатели Newmont:

Показатель IV кв. 2023 IV кв. 2022 Динамика 2023 2022 Динамика Производство золота, млн унций 1,741 1,630 7% 5,545 5,956 -7% AISC, $ на унцию 1485 1215 22% 1444 1211 19% Средняя цена реализации золота, $ за унцию 2004 1758 14% 1954 1792 9% Производство других металлов, тыс. унций золотого эквивалента 289 296 -2% 891 1275 -30% Чистый убыток от продолжающейся деятельности, $ млн (3 150) (1 488) 112% (2 501) (459) 445% Скорректированная чистая прибыль, $ млн 486 348 40% 1 358 1 468 -7% Скорректированная EBITDA, $ млн 1 384 1 161 19% 4 217 4 550 -7% Capex, $ млн 920 646 42% 2 666 2 131 25% FCF, $ млн (304) 364 - 88 1 067 -92%

Newmont - крупнейший в мире производитель золота. Активы расположены в Северной Америке, Южной Америке, Африке, Австралии и Океании.