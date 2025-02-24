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Brent торгуется у $74,42 за баррель

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растеряли позиции, достигнутые ранее в ходе сессии, и торгуются чуть ниже уровней закрытия пятницы. Инвесторы оценивают последствия возможного возобновления поставок из иракского Курдистана, а также ждут прояснения перспектив урегулирования конфликта на Украине.

К 17:57 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures $0,01 (0,01%) до $74,42 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,08 (0,11%), до $70,32 за баррель.

На выходных стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тысяч баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции.

Вице-премьер Ирака по вопросам энергетики Хайян Абдул Гани сказал 24 февраля, что экспорт нефти будет возобновлен, как только будет получено согласие турецкой стороны, с которой обсуждаются технические аспекты восстановления поставок. Он выразил надежду, что это произойдет в ближайшие пару дней.

Министерство нефти Ирака заявило, что учтет планируемое возобновление экспорта нефти из Курдистана при реализации шагов по выполнению квоты ОПЕК+ по добыче этого сырья.

"Министерство нефти Ирака подтверждает свою полную приверженность соглашению ОПЕК+, согласованным дополнительным сокращениям и компенсации сверхдобытых объемов. Министерство примет необходимые меры для обеспечения выполнения этих соглашений, включая представление обновленного плана по компенсации избыточной добычи за предыдущий период", - заявило оно.

Трейдеры также продолжают следить за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта. Нормализация ситуации в регионе может повлечь смягчение санкций против нефтяного экспорта России.

Между тем, совет ЕС по иностранным делам в понедельник утвердил 16-й пакет ограничительных мер в отношении РФ. Новые санкции, в частности, будут распространяться на поставки товаров, связанных с развитием нефтегазовых проектов в России, а также на 74 танкера из третьих стран.

Некоторую поддержку ценам оказывает отсутствие ясности относительно запланированного на апрель наращивания нефтедобычи ОПЕК+. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что альянс может отложить сворачивание добровольных ограничений по добыче на более поздний срок.

"Любая задержка приведет к изменению баланса на рынке, в результате чего предложение может оказаться более ограниченным, чем мы ожидали", - отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон.

Brent WTI Ирак ОПЕК Украина Курдистан
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