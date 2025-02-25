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В I чтении принят проект о перезаключении договоров на вылов лососевых на 20 лет

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет компаниям и ИП, имеющим контракты на вылов анадромных рыб на 1 ноября 2024 г., переоформить эти контракты на 20 лет, в то время как сейчас сроки контрактов более короткие. Ожидается, что это принесет бюджету дополнительные 180 млрд руб.

Документ (№810019-8) правительство внесло в парламент в декабре 2024 года. К анадромным видам рыб относятся, в частности, горбуша, кета, корюшка, атлантический лосось.

В пояснительной записке напоминается, что с 1 сентября 2024 г. вступили в силу новые положения закона о рыболовстве, которые позволяют давать право на пользование рыболовным участком на 20 лет. По информации Росрыболовства, сейчас заключено 2 тыс. 175 договоров на добычу анадромных рыб с разными сроками действия, истекающими в 2024-2035 годах. Около 50% таких договоров заканчивается в 2027-2029 гг. В пояснительной записке отмечается, что ранее данные договоры не включали обязательные меры по сохранению анадромных рыб и не был установлен конкретный срок действия договоров - они заключались на разные сроки.

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Принятый в первом чтении законопроект позволяет компаниям переоформить договор на вылов анадромных рыб на 20 лет - при условии выполнения обязательств по оплате нового договора (с рассрочкой на три года) и проведению мероприятий по сохранению водных ресурсов. Если пользователи переоформят договоры до 30 декабря 2025 г., это обеспечит дополнительные доходы федерального бюджета в размере 180 млрд рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

Законопроект дает пользователям выбор: воспользоваться новыми условиями или работать по старому договору до его завершения. Те, кто переоформит договор до конца 2025 г., получат право на 20-летний срок использования участка. Пользователи, не оформившие новые договоры, смогут использовать участки до окончания текущего договора, но продлить его не смогут - такие участки будут выставлены на аукцион.

Новые обязательства касаются только договоров на промышленное или любительское рыболовство анадромных видов рыб.

Реализация инициативы по единому сроку переоформления договоров позволит пользователям иметь длительный (на 20 лет) горизонт планирования для выработки модели ведения хозяйственной деятельности, сохранит равенство между ними в мероприятиях по сохранению водных ресурсов и позволит органам власти прогнозировать и развивать регионы, говорится в пояснительной записке.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков (его мнение приводит пресс-служба ведомства) также обратил внимание на эти преимуществ законопроекта. Вместе с тем он отметил, что его принятие обеспечит участие рыбодобывающих компаний в развитии прибрежных регионов, прежде всего рыбацких поселков. Кроме того, предприятия возьмут на себя обязательства по искусственному воспроизводству стратегически важных запасов водных биологических ресурсов, таких как лососевые.

"Таким образом, бизнес будет не просто эксплуатировать природные ресурсы, а вносить свой вклад в их сохранение для будущих поколений", - отметил Шестаков.

Госдума Росрыболовство
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