Камчатка предложила отложить срок заключения договоров на вылов лососевых

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Камчатского края в четверг единогласно поддержали решение направить в Госдуму РФ инициативу о переносе срока заключения договоров на рыболовные участки до конца 2026 года, сообщает пресс-служба краевого парламента.

"Депутаты обсудили поправки в федеральный закон "О рыболовстве и водных биоресурсах" и выразили обеспокоенность тем, что единый срок перезаключения договоров на рыболовные участки, установленный в законопроекте, ранее принятом Госдумой в первом чтении, может негативно сказаться на рыбной отрасли Камчатки", - говорится в сообщении.

Речь идет о законопроекте, который позволяет компаниям и ИП, имеющим контракты на вылов анадромных рыб на 1 ноября 2024 года, до 30 декабря 2025 года переоформить эти контракты на 20 лет, в то время как сейчас сроки контрактов более короткие. Для этого компаниям необходимо уплатить взнос, взять на себя дополнительные обязательства по социально-экономическому развитию регионов и контролю над производственными процессами на участках. Ожидается, что это принесет федеральному бюджету дополнительные 180 млрд рублей. К анадромным видам рыб относятся, в частности, горбуша, кета, корюшка, атлантический лосось.

Краевой парламент подготовил собственную законодательную инициативу о переносе срока до 30 декабря 2026 года.

"Предлагаемая редакция законопроекта, принятая в первом чтении, не устраивает Камчатский край и дальневосточные регионы, потому что это ставит наш рыбохозяйственный комплекс в очень опасное положение. Без необходимой нормативной базы, без понимания границ рыболовных участков нельзя заключать договоры. При этом предлагается внести плату за выловы вперед на 40 лет, и только через год появится нормативная база, которая позволит определить границы участков", - цитирует пресс-служба председателя краевого Законодательного собрания Ирину Унтилову.

Унтилова подчеркнула, что камчатские предприятия рыбной отрасли готовы взять на себя обязательства по требуемым выплатам в бюджет, но рассчитывают заключать договоры по понятным правилам.

По его словам, законодательную инициативу Камчатки поддерживают парламенты регионов Дальнего Востока. Эту инициативу депутаты направят в профильный комитет Госдумы, в адрес председателя Госдумы и председателя Совета Федерации.