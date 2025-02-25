Квартальная чистая прибыль Home Depot выросла на 7%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американская Home Depot Inc., оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 7%, выручку - на 14%.

Результаты компании превзошли ожидания рынка, однако ее прогнозы на текущий финансовый год разочаровали инвесторов.

За квартал, который завершился 2 февраля, чистая прибыль компании составила $3 млрд, или $3,02 в расчете на акцию, по сравнению с $2,8 млрд, или $2,82 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $3,13 на акцию с $2,86 на акцию годом ранее, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $3,04 на акцию.

Квартальная выручка Home Depot поднялась до $39,7 млрд с $34,79 млрд при среднем прогнозе рынка в $39,15 млрд. Сопоставимые продажи в четвертом финквартале увеличились на 0,8%, в том числе в США - на 1,3%.

Чистая прибыль Home Depot по итогам всего 2024 финансового года снизилась на 2,2%, до $14,8 млрд, прибыль в расчете на акцию составила $14,91, скорректированная прибыль в расчете на акцию - $15,24. Годовая выручка компании увеличилась на 4,5%, до $159,5 млрд, сопоставимые продажи уменьшились на 1,8% (в США - также на 1,8%).

По прогнозу Home Depot, в 2025 финансовом году ее выручка увеличится на 2,8%, сопоставимые продажи - на 1%, скорректированная прибыль сократится на 2%.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозируют выручку компании на этот фингод на уровне $164,08 млрд, что на 2,9% выше показателя предыдущего фингода. Годовой прогноз рынка для скорректированной прибыли Home Depot составляет $15,65 на акцию, что на 2,7% выше, чем в 2024 фингоду.

Совет директоров компании одобрил повышение квартальных дивидендов на 2,2%, до $2,3 на акцию с $2,25 на акцию. Дивиденды будут выплачены 27 марта акционерам из реестра на закрытие рынка 13 марта.