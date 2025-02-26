Власти Кузбасса усомнились в заходе китайских инвесторов на шахту "Инская"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Илья Середюк выразил сомнение в том, что шахту "Инская", где не ведется добыча и имеется задолженность по налогам и зарплатам, приобретет китайская компания.

"Мы с октября-ноября (2024 года - ИФ) это слышим. Дважды трудовой коллектив (шахты - ИФ) на собрании слышал и поверил, дважды трудовой коллектив собственники обманули заходом каких-то китайских инвесторов. Вот это мне точно известно. Поэтому мы приняли решение с коллективом ("Инской" - ИФ) больше не верить этим обещаниям", - сообщил Середюк журналистам после ежегодного отчета о работе правительства региона в парламенте.

"Решение о появлении нового собственника не состоялось, и в ближайшее время мы не видим интересантов, которые готовы заниматься этой шахтой. Нынешние собственники задержаны, с ними работают правоохранительные органы", - напомнил губернатор.

Он предположил, что предприятие "по вине собственников ждет консервация".

Середюк оценил консервацию шахты в 3-4 млрд рублей и подчеркнул, что ее должны выполнить и профинансировать собственники, предварительно подготовив проект.

В ходе выступления Середюк сообщил, что с "Инской" уволено 287 сотрудников, на жизнеобеспечении предприятия задействовано 148 человек. Ранее на предприятии трудилось более 400 человек.

Представитель шахты "Инская" в суде на уже двух судебных заседаниях (в январе и феврале 2025 года), которые посвящены проверке обоснованности заявления ФНС о банкротстве компании, заверял, что готовится покупка шахты китайской компанией. По словам представителя, сделка намечена на март, название компании-покупателя не раскрывается.

Единственный заявитель по иску о банкротстве "Инской" - Федеральная налоговая служба с требованиями более 461 млн рублей. В феврале к участию в деле также присоединилась Генеральная прокуратура России.

С ноября 2023 по июль 2024 года перед примерно 400 работниками "Инской" образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 65 млн рублей. Гендиректор шахты Денис Немыкин, который по данным ЕГРЮЛ также является бенефициаром компании, обещал погасить долги сначала 28 октября, потом 4 ноября, однако не выполнил обещание.

Следственное управление СКР по Кемеровской области 21 октября возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 145.1 УК (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Кроме того, по версии следствия, с октября 2023 года по октябрь 2024 года гендиректор шахты поставлял уголь по цене ниже рыночной, причинив "Инской" ущерб в размере более 54 млн рублей, "что повлекло наступление тяжких последствий для угольного предприятия, выразившихся в невозможности осуществления текущих платежей". Немыкина арестовали.

23 ноября 2024 года Центральный районный суд Кемерово арестовал также фактического владельца "Инской", имя которого сначала не раскрывалось. Он обвиняется в невыплате зарплаты и превышении полномочий. В конце ноября 2024 года губернатор Середюк сообщил, что фактическим владельцем шахты является Юрий Байченко. По данным источников, знакомых с ситуацией, это совладелец ОАО "Новокузнецкий вагоностроительный завод", обанкроченного в 2017 году и ликвидированного в 2019 году. Байченко также был признан банкротом - в 2016 году. По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время 51% ООО "Шахта "Инская" принадлежит Немыкину, еще 49% владеет само ООО.

В октябре 2024 года Немыкин заявлял, что четыре китайские компании готовы профинансировать предприятие на 2,4 млрд рублей для погашения задолженности по зарплате, пополнения оборотных средств с целью возобновления добычи угля, проведения горных выработок для подготовки следующих блоков лавы. "Все необходимые переговоры были проведены, договоренности о финансировании достигнуты, однако отсутствие квот на ж/д отгрузки на сухопутные погранпереходы с КНР не позволяют реализовать данный проект", - сказал тогда Немыкин.

По его словам, "Инская" добывает премиальный низкозольный уголь марки Д, особенностью которого является низкое содержание фтора и фосфора. Концентрат, полученный из такого угля, является наиболее подходящим сырьем для полукоксования, ферросплавных заводов, производства кремния с низким содержанием оксида железа и оксида алюминия. По данным Немыкина, уголь такого качества имеется лишь на нескольких предприятиях России.

В августе 2023 года ООО "Институт новых технологий, менеджмента и конъюнктуры" ("Интмек") приобрело имущественный комплекс признанного банкротом АО "Разрез Инской" (Кемеровская область, работает как шахта, признано банкротом в июне 2020 года) за 241 млн рублей. В сентябре 2023 года "Интмек" был переименован в ООО "Шахта "Инская", компания сменила место регистрации на Новосибирск.