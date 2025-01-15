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Проблемную кузбасскую шахту "Инская" может выкупить китайская компания

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Китайская компания намерена выкупить 100% ООО "Шахта "Инская" (предприятие находится в Кемеровской области, зарегистрировано в Новосибирске), сообщила представитель "Инской" Татьяна Силенко на заседании о банкротстве шахты в Арбитражном суде Новосибирской области.

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"Китайская организация намерена купить стопроцентную долю в капитале (шахты - ИФ), эти же китайские партнеры уже нашли покупателей на уголь, который находится в лаве (...), все надежды у нас на них (на китайских партнеров - ИФ). Перед Новым годом они приезжали, запросили все документы и сказали, что в конце января уже дадут нам окончательный ответ, как мы будем выходить на сделку", - сказала Силенко и добавила, что сделку предполагается заключить через месяц-два, "в марте уже окончательно все будет решено".

Представитель ФНС Гульнара Шалыгина на заседании сообщила, что требования ведомства к предприятию будут увеличены и кратно превысят 230 млн рублей, включенные в заявление ФНС о банкротстве шахты "Инская" от ноября 2024 года. По ее словам, предприятию ранее были предоставлены отсрочки и рассрочки по уплате налогов на срок до 2027 года "в связи с трудным финансовым положением".

"Отсрочка предоставлена на (сумму - ИФ) более 200 млн рублей, и еще есть рассрочка, там тоже еще более 200 млн рублей на три года. В связи с этим пока в данное заявление (о банкротстве шахты "Инская" - ИФ) вошли только текущие платежи, которые не подлежат включению в отсрочки и рассрочки", - объяснила Шалыгина. Она добавила, что ФНС настаивает на введении процедуры наблюдения в отношении "Инской".

При этом обе стороны ходатайствовали об отложении судебного разбирательства. Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил ходатайства и назначил очередное судебное заседание по делу о банкротстве шахты "Инской" на 12 февраля.

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В октябре 2024 года гендиректор "Инской" Денис Немыкин сообщал, что четыре китайские компании готовы профинансировать предприятие на 2,4 млрд рублей для погашения задолженности по зарплате, пополнения оборотных средств с целью возобновления добычи угля, проведения горных выработок для подготовки следующих блоков лавы. "Все необходимые переговоры были проведены, договоренности о финансировании достигнуты, однако отсутствие квот на ж/д отгрузки на сухопутные погранпереходы с КНР не позволяют реализовать данный проект", - сказал тогда Немыкин.

По его словам, "Инская" добывает премиальный низкозольный уголь марки Д, особенностью которого является низкое содержание фтора и фосфора. Концентрат, полученный из такого угля, является наиболее подходящим сырьем для полукоксования, ферросплавных заводов, производства кремния с низким содержанием оксида железа и оксида алюминия. По данным Немыкина, уголь такого качества имеется лишь на нескольких предприятиях России.

Сообщалось также, что с ноября 2023 по июль 2024 года перед примерно 400 работниками "Инской" образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 65 млн рублей. Немыкин, который по данным ЕГРЮЛ также является бенефициаром компании, обещал погасить задолженность сначала 28 октября, потом 4 ноября, однако не выполнил обещание.

Следственное управление СКР по Кемеровской области 21 октября возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 145.1 УК (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Кроме того, по версии следствия, с октября 2023 года по октябрь 2024 года гендиректор шахты поставлял уголь по цене ниже рыночной, причинив "Инской" ущерб в размере более 54 млн рублей, "что повлекло наступление тяжких последствий для угольного предприятия, выразившихся в невозможности осуществления текущих платежей". Немыкина арестовали.

23 ноября 2024 года Центральный районный суд Кемерово арестовал также фактического владельца "Инской", имя которого тогда не раскрывалось. Он также обвиняется в невыплате зарплаты и превышении полномочий. В конце ноября 2024 года губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что фактическим владельцем шахты является Юрий Байченко. По данным источников, знакомых с ситуацией, это совладелец ОАО "Новокузнецкий вагоностроительный завод", обанкроченного в 2017 году и ликвидированного в 2019 году. Байченко также был признан банкротом - в 2016 году. По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время 51% ООО "Шахта "Инская" принадлежит Немыкину, еще 49% владеет само ООО.

В августе 2023 года ООО "Институт новых технологий, менеджмента и конъюнктуры" ("Интмек") приобрело имущественный комплекс признанного банкротом АО "Разрез Инской" (Кемеровская область, работает как шахта, признано банкротом в июне 2020 года) за 241 млн рублей. В сентябре 2023 года "Интмек" был переименован в ООО "Шахта "Инская", компания сменила место регистрации на Новосибирск.

Кемеровская область Кузбасс Новосибирск СКР ФНС Денис Немыкин Инская
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