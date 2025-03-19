Проблемная шахта "Инская" вновь заявила о готовящейся смене собственника

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Новосибирской области вновь отложил судебное заседание по проверке обоснованности заявление ФНС о признании банкротом ООО "Шахта "Инская", очередное разбирательство назначено на 14 апреля, передал из суда корреспондент "Интерфакса".

Как уточнила представитель ФНС Гульнара Шалыгина, от "Инской" поступило ходатайство о продаже актива "очередному покупателю", название которого не раскрывается. В связи с этим "Инская" направила в суд ходатайство об отложении заседания.

Сделка по приобретению китайской компанией 100% ООО "Шахта "Инская", которую представитель предприятия неоднократно анонсировал на предыдущих судебных заседаниях, не состоялась.

Кроме того, "Инская" ходатайствовала о переносе заседания в связи с изменением требований ФНС. В феврале налоговая служба увеличила требования к "Инской" с 230,209 млн рублей до 461,413 млн рублей. Кроме того, ФНС потребовала признать себя залоговым кредитором по 6 земельным участкам, "которые были представлены в залог по рассрочке". В ходе судебного заседания в среду Шалыгина уточнила сумму залога, на который претендует ведомство - 231,461 млн рублей.

Представитель Генпрокуратуры Оксана Гурлева выразила сомнения в реальности новой сделки по продаже актива. "Я полагаю, что в отношении перепродажи шахты на сегодняшний день никакого мотивированного обоснования не представлено", - сказала она.

Вместе с тем, стороны не возражали против отложения заседания. "У стороны (шахты "Инской" - ИФ) есть процессуальное право предоставить возражения по увеличению заявленных требований", - отметила Гурлева.

С ноября 2023 по июль 2024 года перед примерно 400 работниками "Инской" образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 65 млн рублей. Гендиректор шахты Денис Немыкин, который по данным ЕГРЮЛ также является бенефициаром компании, обещал погасить долги сначала 28 октября, потом 4 ноября, однако не выполнил обещание.

Осенью 2024 года Немыкина и фактического владельца "Инской", имя которого сначала не раскрывалось, арестовали. 17 марта суд изменил им меру пресечения и перевел под домашний арест.

В конце ноября 2024 года губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщал, что фактическим владельцем шахты является Юрий Байченко. По данным источников, знакомых с ситуацией, это совладелец ОАО "Новокузнецкий вагоностроительный завод", обанкроченного в 2017 году и ликвидированного в 2019 году. Байченко также был признан банкротом - в 2016 году. По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время 51% ООО "Шахта "Инская" принадлежит Немыкину, еще 49% владеет само ООО.

Помимо обвинения по ч.3 ст. 145.1 УК (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), по версии следствия, с октября 2023 года по октябрь 2024 года Байченко и Немыкин поставляли уголь по цене ниже рыночной, причинив "Инской" ущерб в размере более 54 млн рублей, "что повлекло наступление тяжких последствий для угольного предприятия, выразившихся в невозможности осуществления текущих платежей".

В октябре 2024 года Немыкин заявлял, что "Инская" добывает премиальный низкозольный уголь марки Д, особенностью которого является низкое содержание фтора и фосфора. Концентрат, полученный из такого угля, является наиболее подходящим сырьем для полукоксования, ферросплавных заводов, производства кремния с низким содержанием оксида железа и оксида алюминия. По данным Немыкина, уголь такого качества имеется лишь на нескольких предприятиях в России.