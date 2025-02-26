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Матвиенко поручила сенаторам обсудить развитие отрасли редкоземельных металлов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам палаты обсудить с правительством дальнейшее видение разработки месторождений редкоземельных металлов.

"Проработать с Минфином, с Минэкономики, с правительством, с министерством по природопользованию и вообще понять стратегию, как нам видится дальнейшая разработка месторождений, вовлечение этих полезных ископаемых в экономику, возможность для внешней торговли и так далее", - сказала Матвиенко на заседании, давая поручение комитетам по бюджету и финрынкам, по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и по экономике.

Так спикер отреагировала на выступление члена Комитета СФ по экономической политике Александра Жукова, который напомнил, что 24 февраля президент провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. В этой связи сенатор отметил, что его комитет "последовательно выступает за внесение изменений в Налоговый кодекс в части закрепления рентного коэффициента КРЕНТА в размере единицы на руды редких металлов, включая вольфрам, молибден, титан и цирконий".

"Это очень важно для поддержки отрасли. Минприроды России высказалось о целесообразности данного предложения, однако Минфин России предложение пока не поддержал, что, очевидно, серьезным образом скажется на прохождении инициативы", - посетовал Жуков.

Он попросил Матвиенко дать комитету поручение вместе с коллегами из министерств еще раз проработать данный вопрос по внесению изменений в законодательство.

Матвиенко согласилась, что к этой теме нужно особое внимание.

"Давайте месячный срок - если согласия не найдем, будем докладывать тогда наши предложения президенту", - сказала она.

Валентина Матвиенко Минприроды Минфин Налоговый кодекс правительство Александр Жуков Совет Федерации
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