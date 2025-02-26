Deutsche Telekom зафиксировала чистую прибыль в IV квартале

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Deutsche Telekom AG, крупнейшая телекоммуникационная компания Европы, зафиксировала чистую прибыль в четвертом квартале, объявила о выплате рекордных дивидендов за год и анонсировала выкуп акций на 2 млрд евро в 2025 году.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила 4,18 млрд евро, или 0,85 в расчете на акцию, против чистого убытка в размере 1,04 млрд евро, или 0,21 евро на акцию, годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль составила 0,48 евро в расчете на акцию.

Скорректированная EBITDA компании выросла на 5,6% - до 12,27 млрд евро, а EBITDA с учетом арендных соглашений (EBITDA AL) - на 6,2%, до 10,63 млрд евро.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Bloomberg, оценивали EBITDA AL на уровне 10,8 млрд евро.

Выручка Deutsche Telekom в четвертом квартале увеличилась на 5,3% и составила 30,93 млрд евро. В Германии данный показатель сократился на 0,2% - до 6,58 млрд евро, в других странах Европы - вырос на 3%, до 3,21 млрд евро. В США выручка повысилась на 7,8%, достигнув 20,46 млрд евро.

Выручка за весь 2024 год повысилась на 3,4% - до 115,8 млрд евро. При этом ее чистая прибыль сократилась на 37% - до 11,2 млрд евро. Скорректированная прибыль на акцию выросла на 19,3% - до 1,9 евро.

По итогам 2024 года компания планирует выплатить рекордно высокие дивиденды в размере 0,9 евро на акцию.

Deutsche Telekom также анонсировала дополнительный выкуп акций на сумму до 2 млрд евро в 2025 году.

В 2025 году компания прогнозирует получить EBITDA AL в размере 44,9 млрд евро, скорректированную чистую прибыль около 2 евро на акцию.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагает рост EBITDA AL до 46,9 млрд евро.

За последние три месяца капитализация Deutsche Telekom увеличилась на 14,2% - до 173,9 млрд евро.